Märgid, mis näitavad, et kodu seintel on hallitus. Loe, kuidas hallitus kiiresti eemaldada

Ka väga niiskes alad on potentsiaalsed kohad, kus võib hallitus tekkida. Näiteks vannituba, kus võib hallitust märgata vuukides ja seintel. Samuti ka ruumides, kus on näiteks mullivann või kuhu ei ole korralikult paigaldatud ventilatsiooni. Sellistes ruumides on parim lahendus hallituse tekkimise vältimiseks ruumi regulaarselt õhutada näiteks aknaid avades. Nii pääseb õhk ringlema.

Kõige silmatorkavamad ja tavapärasemad märgid, et seintel on hallitus, on plekid, mis on rohelised, oranžikad või isegi mustad. Samas on ka teisi, vähem silmatorkavaid märke nagu seinapraod või värvi koorumine, värvimuutused, tumedad vöödid, mügarikud, niiskuse lõhn.

Märgid, mis näitavad, et seintel on hallitus

Esmalt tuleb selgeks teha, kas tegemist on hallituse või kopitusega. Vahe on selles, et kopitus näeb küll rõve välja, aga ei ohusta maja struktuuri. Samuti saab kopitusest lahti lihtsamate meetoditega, kui need, millest kohe juttu tuleb.

Huvitaval kombel esineb hallitust uuemates majades isegi rohkem kui vanemates. Üks põhjus on selles, et uuemates majades on rohkem niiskust. Nimelt on nüüdisaegsed ehitusmaterjalid õhukindlamad ja kuna õhk ei pääse majas liikuma, hakkab kogunema niiskus, mistõttu tekib aja jooksul ka hallitus. Mida tihedamalt on suletud aknad ja uksed, seda suurem tõenäosus on hallituse tekkeks.

Võta ¼ tassitäit valgendit ja kaks tassitäit kuuma vett. Sega need omavahel kokku ja vala need pihustisse ning pritsi lahust värvitud seinale või seinaplaadile, millel vohab hallitus. Nühi seda kohta kõvasti ja pühi see rätikuga puhtaks. Seejärel pihusta lahust sellele kohale uuesti ja lase sellel viis kuni kümme minutit seista. Seejärel pühi koht uuesti rätikuga puhtaks.

Võta kaks supilusikat booraksit, ¼ tassitäit äädikat ja kaks tassitäit kuuma vett. Sega ained omavahel kausis kokku ja sega lahust seni, kuni booraks on täielikult lahustunud. Vala lahus pihustisse ja pritsi lahust seintele ja kohtadesse, kus on hallitus. Hõõru seda kohta tugevasti ja pühi see rätikuga puhastas. Pihusta lahust uuesti sellele kohale ja lase sellel olla seal umbes kümme minutit enne, kui selle koha uuesti rätikuga puhtaks pühid.

Kui sinu lähedastel, kes majas elab, on nõrk immuunsüsteem või nende tervistele mõjub hallitus laastavalt, vii nad majast ajutiselt kellegi juurde külla. Kui see ei ole võimalik, siis proovi hallitusega ruum eraldada teistest ruumidest nii hästi kui võimalik.

Küll aga on soovitav kasutada kummikindaid, et kaitsta hallituse sattumist nahale. Kui oled lõpetanud, siis võta kummikindad kohe käest, pane need prügikotti ja vii prügi välja. Nii saad kindel olla, et hallitus ei levi kodus edasi kuskile mujale. Samuti kasuta hallituse eemaldamisel vanu riideid, mille saad hiljem kas ära visata või pesta keeva veega. Samuti tuuluta väga korralikult ära ruum, milles hallitus enne oli.

Mõttekas on esialgu alustada lihtsamate meetoditega ja kui see ei aita, siis minna karmimate vahenditeni. Näiteks võiks alguses kasutada äädikat, booraksit või vett ja jälgida, kas kaks päeva hiljem on hallitus endiselt alles. Kui hallitus on ikka samas kohas, siis võiks teha valgendi ja veega lahuse ning katsetada sellega. Kuna valgendi on aga hingamisteedele, silmadele ja nahale väga ärritava mõjuga, siis peaks selle kasutamist võimalusel vältima.

Kuidas eemaldada hallitust tsemendilt?

Keldrid on tüüpilised kohad, kus hallitus kasvab. Kui sinu kodul on kelder, siis on hea mõte uurida, kas seal võib hallitus olla. Seinad peaks üle vaatama mitu korda aastas, eriti niisketel aegadel. Tavaliselt avastatakse hallitus alles siis, kui see on saanud juba mõnda aega kasvada, mis tähendab, et peab kasutama valgendit, aga see on mürgisem.

Hallitus võib olla ka värvimata seintel ja lagedel. Sellised pinnad on poorsed, mis tähendab, et hallitus mitte lihtsalt ei kasva sellistel pindadel, vaid läheb ka pinna sisse, mis on ohtlikum. Hallituse eemaldamiseks tuleks kasutada kahte eelnimetatud varianti ehk kas äädika, booraksi ja vee lahust või siis valgendi ja vee lahust. Kui hallitus tuleb aga tagasi, siis tuleb tõenäoliselt teha uus sein. Võib-olla saab aga vastav spetsialist aidata.

Kuidas hallituse tekkimist ennetada?

Lülita duši alla minnes ventilatsioon sisse ja jäta see tööle umbes 15 minutiks, kui oled pesemas ära käinud. Kui vannitoas on avatav aken, siis tee see lahti. See on veel parem variant, sest nii pääseb õhk veel kiiremini ringlema.

Kui sinu dušinurgas on plastikust dušikardin, siis tuleks seda aeg-ajalt pesta ja peale igat pesukorda ära raputada, et sinna liialt vett peale ei jääk. Kui oled end peale pesemist ära

kuivatanud, siis riputa rätikud kuivama, mitte ära jäta neid niisketena hunnikusse. Kui koristad vannituba, siis kasuta äädikat. See mitte ainult ei puhasta plaate ja vuuke, vaid hävitab ka hallituse. Korista iga nädal kõiki kohti, mis puutuvad veega kokku.



Allikas: housewifehowtos.com