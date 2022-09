Sisekujundaja Jekaterina Zahharenko: sügis pakub kodu kujundamiseks hulgaliselt inspiratsiooni

Nagu näitas selle aasta Milano mööblimess, on jätkuvalt moes puit, eriti pähkel, suitsutamm ja halliks peitsitud tamm. Üha enam kasutatakse puitu terviklikes interjöörilahendustes nii laialdaselt pinnamaterjalina kui ka täispuidust mööblina. Moes on ka kivi (marmor) ja vastupidav keraamika.

Nagu värvide puhul, on ka mööbli kujundites varieeruvust. Nii väikeste esemete kui ka mööbli puhul on trendikaimad kumerad ja asümmeetrilised orgaanilised vormid. Ümarad vormid on eriti rõhutatud diivanites ja tugitoolides. Kumerad jooned tasakaalustavad ja pehmendavad üldmuljet.

Millise karakteriga mööbel on praegu moes või mille kohta kliendid on teilt küsinud?

Lisaks rõhutavad maalähedased, rahulikud toonid kodu rahustavat ja lõõgastavat mõju. Skandinaavia kodude loomulik valik on halli ja rohelise poole suunduvad värvid ning liivased, pruunikad toonid. Need sobivad alati loomulikult selgetesse põhjamaisetesse dekooridesse.

Praegused trendid pakuvad värvikaid alternatiive, mis on väga lähedased looduses leiduvatele toonidele. Sügava sinakasrohelise, veinipunase, roosa ja sinepikollase intensiivsed ja sensuaalsed toonid toovad kodudesse energiat, seiklustunde ja emotsioone. Väikesed üksikud värvitäpid vürtsitavad rahulikku paletti, kuid erksaid värve kasutatakse laialdasemalt ka seintel, lagedel ja mööblis. NordIn pakub ka Flexluxi diivanite uut kangakollektsiooni, mille värvipaletis on nii looduslikud värvid kui ka julgemad toonid.

Alustame sellest, et sügise saabumisega tekib inimestel soov luua oma koju koht, kus saaks peituda probleemide eest ja muredest vabaneda. Sinna sobivad ideaalselt pehmed ja soojad toonid, mis on endiselt populaarsed. Loomulikult ei saa ära unustada ka üldiseid megatrende, nagu ökoloogilised valikud, ringmajandus ja looduslähedus. Need on sisekujunduses endiselt olulised elemendid ja pakuvad tegelikult hulgaliselt inspiratsiooni kujunduseks.

Paksud ja pehmed tekstuurid on jätkuvalt populaarsed. Tuftingvaipadel, pehmetel bouclé-kangastel, paksul villal ja üldiselt looduslikel materjalidel on tänapäevastes interjöörides tugev jalgealune. Pehme tunne on täiendatud keraamikaga, mida kasutatakse enim vaasides, lambipõhjades ja kunstiteostes.

Mis tooted on praegu NordInis väga populaarsed või mis on sinu enda lemmikud sisustuselemendid NordIni valikus?

Praegu on üks enim müüdud ja armastatumaid tooteid patenditud lahtikäiv kumera kujuga söögilaud Skovby SM33. Seda lauda saab tellida erineva puitviimistlusega ning võimalus on seda kombineerida musta või valge värvi nanolaminaadiga. Lucera ja Volluzzi diivanid on ka meie klientide pidevad lemmikud. Minule meeldivad sügavad ja pehmed diivanid, nagu uus mudel Lovane ja Petrone. Need sobivad suurepäraselt mugavaks lõõgastumiseks kodus.

Samuti tooksin välja Hispaania tootja Mobliberica laia valiku. Nende söögi- ja kohvilauad on üsna populaarsed mitmekesise keraamiliste katete valikuga, mis on vastupidavad kriimustustele, keemiatoodetele ja plekkidele.

Minu lemmikuks saab nimetada ka nende Kedua söögitoole , mille rikkalik valik kangaid, metall- ja puitkatteid aitavad luua just sinu maitsele ja ruumikujundusele vastava tooli.

Kuidas ammutad sügisel oma kodu sisustamiseks inspiratsiooni ja kust leida häid ideid?

Sügis ise pakub meile värvipalette ja inspiratsiooni. Inspiratsiooni saab loodusest, kunstist, mööblisalongidest, ajakirjadest. Mul on näiteks Instagramis oma lemmikute sisearhitektide nimekiri, keda ma aeg-ajalt jälgin. Näiteks Yatzer, Dotandpop, Studiopietboon, Irakliz, Ninamagonstudio, Normarchitects ja teised. Lisaks meeldib mulle reisides ööbida ebatavalistes ja väikestes hotellides, kust võib leida palju huvitavaid ja praktilisi ideid. Vaatan kindlasti kuulsate disainerite hotelle, kust saab õppida värvide, vormide ja tekstuuride oskuslikku kombineerimist. Sisekujundajal on väga oluline oma silma uute projektide jaoks arendada.

Viimaseks, palun jaga meie lugejatele väikseid nippe ja mõtteid, kuidas tuua sügisel oma koju värskust.

Sügisel vajab kodu pärast puhkust tähelepanu ja see on õige aeg uuteks algusteks. Tavaliselt, kui on soov sisustust värskendada, vahetan kõigepealt diivani dekoratiivpatjadel katted, ostan juurde väikseid aksessuaare – vaasid, küünlajalad, käterätikud. Kombineerin omavahel erinevaid nõusid ja keraamikat. See on midagi, mis ei nõua palju raha ja vaeva, kuid muudab ruumi atmosfääri ja välimust.

Jekaterina on NordIni salongis tööl kolm päeva nädalas ja kui soovid küsida sisustusnõu, siis pakub ta meelsasti konsultatsiooni. Huvi korral helista või saada NordIni meil.