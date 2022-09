Lihtsad ja toimivad nipid, kuidas voodipesu säravvalgena hoida

Kui ihaldad valget, on võtmesõnaks naturaalne materjal. Linast ja puuvillast kangast on lihtne hooldada ning erinevalt sünteetilistest materjalidest taluvad naturaalsed tekstiilid hästi ka kõrget temperatuuri ja triikimist. Lina ja puuvilla kasuks räägib ka fakt, et tegu on hingavate materjalidega, mis ei pane keha nii palju higistama, kui sünteetilisest materjalist voodiriided.