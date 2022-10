Oktoober aias — tööd, mis tuleks veel enne külmade saabumist ära teha

• On viimane aeg istutada sibullilli ja pista mulda veel tulbi- ja hüatsindisibulad. Enne külma on sobiv aeg istutada sõstraid ja vaarikaid — need jõuavad veel juurduda. Oktoobri lõpus võib maha istutada ka küüslaugud ja külvata tilli, peterselli ning koriandrit.

• Korja aiast kokku ja komposteeri viimased ravimtaimed, kõdunenud taimeosad, nõrgad vaarikavarred, püsililled ja köögiviljade maapealsed surnud osad, et vältida kahjureid ja muid haigustekitajaid. Korja viljapuude alt ka mädanenud viljad, sest vastasel juhul võib tekkida puuviljamädanik.

• Riisu rehaga kokku kõik sügislehed ning kasuta neid otstarbekalt, näiteks on nad ideaalsed kompostimaterjaliks. Lisaks saad purustatud lehti lisada ka lillepeenrale ja puude või põõsaste alla, mis rikastab pinnast toitainetega ning aitab säilitada selle niiskust.

• Korista ja hävita kõik haigestunud taimed, et haigus tervetele taimedele edasi ei kanduks. Okaspuudelt eemalda oksalõikuriga vanad ja kollased oksad.

• Sega lehekõdu kompostimullaga, mida pärast aastast seismist saab kasutada nii pinnase parandamiseks kui potitaimede mulla rikastamiseks. Väikene kogus sügislehti tuleks jätta kõdunema ka murule, sest see rikastab murupinda toitainetega.

• Kaeva ümber aiamaa, lisa peenrale komposti ja kõdumulda. Arvesta, et peenart ei tohiks ümber kaevata siis, kui maa on märg või külmunud, kuna saab külmaga murenemise asemel hoopis kahjustada.

• Happelist aiamulda tuleks kindlasti lubjata lubiväetistega, sest see aitab vähendada kapsanuutrisse nakatumist.

• Valmista taimed talvitusperioodiks ette, vajadusel toesta, kata talvekatetega jne.

• Et noori viljapuid näriliste eest kaitsta, kanna tüvele tüvevalgendit ja –kaitsed. Eksootilisemate õuetaimede külma ja vihma kaitseks tasuks neile ehitada isegi katus. Nagu ikka, on vana hea kuldreegel see, et kui maa on juba mõne sentimeetri sügavuselt külmunud, siis tuleks taimede kaitsmiseks panna peenrale kuiva turvast või sügislehti ning lisaks katta veel ka kuuseokstega.