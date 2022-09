Sinu suvekodu jääb talveks üksi — kuidas kahjusid ennetada?

Sügisene torm võib kaasa tuua korralikud laastamistööd alustades murdunud puudest kuni muude esemeteni, mida näiteks tuul lennutada võib. Ilmade jahenedes võivad külmakraadid kaasa tuua torustiku rikkeid ja hoone konstruktsiooni märgumist. Samuti garaažis olev hinnaline murutraktor või hinnalisemad aiatööriistad on väärt saak kurikaeltele. Need on vaid mõned riskid, millega peab arvestama kui suvekodu üksi suve ootama jätad.

Suvilat kindlustades võib hind olla kõrgem tavapärasest kodust, sest tegemist on mittealalise elupaigaga, kus riskid on suuremad. Kindlustusseltside pakkumised on väga erinevad. Vahel pakutakse paremaid lahendusi mittealalise elukoha (suvila, maakodu) kindlustamiseks juhul, kui oled alalise elukoha nende juures juba kindlustanud. Hinnatundlikuma kindlustaja puhul on heaks nipiks suurendada omavastustust, kuid riskide osas valida siiski võimalikult lai kindlustuskate ning vaadata hinna taga olevaid tingimusi.