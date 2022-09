Kodu soojaks madalate küttekuludega - kas puuküte tasub end ära ning kas valida ahi või kamin?

Kuigi küttepuude hinnadki on kasvanud vähemalt kahe, kohati isegi kolmekordseks, on puiduga siiski oluliselt säästlikum kütta kui elektriga. Kui gaas otsa saab või elekter ära kaob, ei ole samuti probleemi - kuuri alt puud ahju ja toasoe on alati olemas. Ka ei pea valima kõige kallemaid võrgus olevaid puid. Kui nutikas olla ja endal aega jagub, võib tellida soodsamat saagimata ja lõhkumata materjali ja küttepuud ise valmis teha või planeerida juba küttepuude tellimist aasta või rohkem ette ning kuivatada näiteks poolkuiva või märga küttepuud ise, mis annab samuti üpriski korraliku rahalise võidu. Puuküttega ahjuomanikul valikuid on, kuidas kokku hoida. Ahju võib ajada ka värvi- ja lakivaba lammutuspuitu, mida on võimalik silmad lahti hoides isegi tasuta leida. Puukütet kas põhi- või lisakütteks validesm ei tasu karta, et nüüd tuleb tagasi minna kiviaega. Uued ahjud võivad olla väga heade soojust salvestavate omadustega ning ahjukütja ametis ei peagi olema päris iga päev. Mida ahju valikul silmas pidada ning millal otsustada ahju ning millal kamina kasuks?