Kümme levinumat viga, mida köögi planeerimisel vältida

1. Unustad köögikolmnurga. Spetsialistide sõnul moodustavad köögikolmnurga kraanikauss, pliit ja külmkapp. See on ala, kus toimub kõige rohkem liikumist. Seetõttu peaks köögikolmnurgas olema kõige rohkem ruumi ja lihtne liigelda. Ideaalis võiks iga kolmnurga külg olla umbes 3 meetrit. Kui tegu on pisikese köögiga, tuleb hakkama saada muidugi väiksema vahemaaga. Samas ei tasuks kolmnurka ka liiga suureks ajada, sest kui olulised punktid üksteisest liiga kaugel asetsevad, muutub toidu valmistamine ja koristamine oluliselt vaevarikkamaks.

Levinud viga köögi planeerimisel on see, et sageli paigaldatakse kraanikauss kohta, kuhu on varasemalt juba torud veetud. See ei pruugi aga alati olla kõige praktilisem koht kraanikausi jaoks. Kui kraanikauss asub ülejäänud köögi suhtes halvas kohas, on mõistlik mõelda torustiku ümberpaigutamisele.