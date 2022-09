Mida teha, kui õhk toas on liiga niiske?

Lisaks tähendab välisõhu sisselaskmine ka tubade jahtumist. Sissetulev külm välisõhk jahutab ruumi märkimisväärselt, mistõttu kulub siseõhu soojendamiseks palju energiat ja raha. Vahel ei piisa kodumajapidamises olemasolevast küttesüsteemist, et väljast tulnud õhku kiirelt soojendada, seega on toas pidevalt veidi jahe. Samuti tungivad avatud akende puhul tuppa vali liiklusmüra, teetolm ja heitgaasid.

Tegelikult võib niiske õhk muret teha isegi siis, kui korterit aeg-ajalt tuulutada või sinna ventilatsioonisüsteem paigaldada. Avatud aknad ja ventilatsioonisüsteem toovad tuppa küll värske õhu, kuid teadupärast on Eestis külmadel aastaaegadel ka õues üsna niiske. Ventilatsioon aitab ainult kuiva välisõhu olemasolul. Eestis on suve lõppedes suhteline õhuniiskus tihti aga vahemikus 80–90%.

Kui niiskustase õhus märkimisväärselt tõuseb, loob see hallituse tekkimiseks väga soodsad tingimused. Esimese ohumärgina tekib koju niiskuse ja hallituse lõhn, mida on raske mitte märgata, sest tegemist on väga omapärase ja kergesti ära tuntava lõhnaga. Kui ruumide suhteline õhuniiskus püsib pikemat aega üle 60 protsendi, ilmnevad lõpuks ka hallituse nähud.

Soojematel aegadel avatakse aknaid tihemini ja nii pääseb niiskus tubadest tavaliselt välja. Kui aga sügis kätte jõuab, võib akendel nägema hakata kondensatsioonivett, mis tekib siis, kui soe ja niiske õhk toas puutub kokku akende jaheda pinnaga. See on üks esimesi märke sellest, et õhus on liiga palju niiskust.

Wood’si WDD80 on üks Baltikumi enam müüdud õhukuivateid. See suudab koguda kuni 8 liitrit vett päevas, mis on piisav 3–4 toa või kuni 70 ruutmeetri jaoks. Wood’si WDD80 on niiskuse kogumisel efektiivne sõltumata toatemperatuurist ja soojendab ruume sooja õhu välja puhumisega, muutes selle ideaalseks vähem köetavate ruumide jaoks. WDD80 õhukuivati eelis võrreldes kompressori tüüpi õhukuivatitega on veel see, et WDD80 on varustatud ionisaatoriga, mis vähendab õhus lendlevat tolmu. Wood’si õhukuivati eemaldab aknakondensaadi, peatab hallituse leviku ning muudab kodu soojemaks ja mugavamaks.

Oro Eesti OÜ on õhukuivatite müügile spetsialiseerunud ettevõte, kellel on pikaajaline kogemus ja Baltikumi kõige laiem õhukuivatite valik. Oro Eesti OÜ soovitab osta ainult pikka aega testitud, usaldusväärseid ja vastupidavaid Rootsi õhukuivateid tootjalt Wood’s. Selle ettevõtte õhukuivatid on ühed populaarsemad Euroopas ja on saavutanud esikohti võistlusel Best In Test Rootsis.

Õhukuivatid koguvad üleliigse niiskuse selleks ettenähtud mahutisse või juhitakse see vooliku kaudu otse kanalisatsiooni. Näiteks peab õhukuivati 70 ruutmeetri suuruste ruumide korral suutma toatemperatuuril koguda 8–10 liitrit vett päevas. On ka seadmeid, mis koguvad päevas vaid 200 või isegi ainult 50 milliliitrit vett. Sellised õhukuivatid on aga ette nähtud väikeses garderoobis, kummutis või sahtlis kasutamiseks. Nendest ei piisa suurte ruumide, korteri või maja õhu kuivatamiseks.

MRD-seeria seadmeid saab juhtida nutitelefonist

MRD-seeria kuivatid sobivad ideaalselt suvilatesse.

MRD20 ja MRD25 on Wood’si uued õhukuivatid, mis on ainulaadsed selle poolest, et on kaugjuhitavad nutitelefoni ekraanilt. Wood’s on üks esimestest tootjates, kes on turule toonud õhukuivatid, mille töösätteid on võimalik seadmest eemal olles muuta. Seadmeid ühendav rakendus edastab ruumi niiskustingimused otse nutiseadmesse, tänu millele saate ruumis toimuvaga kursis olla ja vajadusel sätteid muuta. Telefonist juhitavaid kuivateid on väga mugav kasutada ja need sobivad eriti hästi ruumidesse, kus pidevalt sees ei elata, näiteks suvilatesse.

MDK-seeria õhukuivatid on mitmekülgsed ja keskkonnasõbralikud

2019. aastal tutvustas Wood’s uusi MDK-seeria kompressortüüpi õhukuivateid. Uue põlvkonna kuivatid on eelmistest nii keskkonna- kui ka energiasäästlikumad, sest kasutavad freooni asemel orgaanilist külmutusagensi R290 propaani gaasi. Selle gaasi kasutamine ei kaitse ainult keskkonda, vaid vähendab märkimisväärselt elektritarbimist võrreldes tavalise külmutusagensi ehk freooniga.

Sobiv seade igasse ruumi

Uue põlvkonna MDK kuivatid on eelmistest nii keskkonna- kui ka energiasäästlikumad.

Seeria väikseim mudel MDK11 on kompaktse disaini ja väiksema kaalu tõttu ideaalne väiksematele pindadele, näiteks ühte ruumi või vannituppa. Samas on see piisavalt võimas, et kuivatada ka suuremaid, kuni 50-ruutmeetriseid ruume. Kuid ka seeria suuremad mudelid MDK21 (kuni 70 ruutmeetrit) ja MDK26 (kuni 120 ruutmeetrit) on võimsad ja nägusad ning sobivad kasutamiseks erinevates tingimustes.

MDK seadmetel on kaasaegne disain ning LCD-ekraan, mis võimaldab näha hetke niiskustaset ja määrata soovitud taseme. Suur pluss selle seeria juures on veel see, et kuivateid saab põhjal asetsevate rataste abil hõlpsasti vastavalt vajadusele transportida. Kõikide MDK-seeria õhukuivatitega kaasneb kolmeaastane garantii.

Õhukuivatid keldrisse, lattu ja garaaži