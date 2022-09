Mida pidada silmas väikelapse toa kujundamisel?

Veendu, et kardinapuu oleks kinnitatud nii kindlalt, et talub ka sellele riputatud kardina otsas kiikuva lapse raskust: selles ruumis tuleb tõesti arvestada kõigega.

Enne kui hakkad valima tuppa konkreetseid materjale ja esemeid, pane paika toa teema. Pea meeles, et kui tahad tuba pikemat aega kasutada ilma suuri ümberkorraldusi tegemata, siis lähtu teema valikul ka sellest. Nii saad kindel olla, et tuba sobib üldjoontes ka suuremale lapsele. Sobivaid teemasid on tohutul hulgal ja selle valikul on tähtis lähtuda eelkõige oma isiklikust eelistusest, mitte sõbranna soovitusest, kuna siis võid enamasti kindel olla, et see lõppkokkuvõttes sobib kokku ka ülejäänud kodu interjööriga.