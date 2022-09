Nippe, kuidas parandada õhksoojusmpumba efektiivsust ja pikendada selle eluiga

Puhasta õhksoojuspumba filtrit kord kuus. Filter püüab õhust tolmu kinni ja kui seda liiga palju koguneb, siis soojuspumba küttevõimsus väheneb ja elektrikulu suureneb. Samuti on tolmune filter hea kasvupinnas bakteritele, mis siis omakorda uuesti õhuringlusse satuvad.



Õhksoojuspumba filtri puhastamine on lihtne ning võtab aega kõigest mõned minutid. Kõige hõlpsam on kasutada tolmuimeja väiksemat otsikut. Kui filter on tükil ajal puhastamata või on väga tolmune, siis võib seda ka ettevaatlikult pesta. Enne paigaldamist tuleb filtril lasta korralikult ära kuivada.Kütteseadme paigaldaja või hooldaja saab näidata, kuidas filtri puhastamine käib. Õpetusvideoid leiab ka internetist.