Kaks diivanvoodit, mis on võitnud Eesti kodusisustajate südamed

Diivanvoodi loomine on disainerile suur väljakutse. Ei ole lihtne luua midagi, mis oleks ühtemoodi hea mitmeks erinevaks asjaks. Praegusel juhul mugavaks istumiseks ja kosutavaks magamiseks. Ja selle kõige juures võiks üks diivanvoodi olla sama elegantne kui diivan ja igati stiilne välja näha.

FOLD

Enamik diivanvoodeid turul on veidi rohmakad ja kesiste proportsioonidega. Tihti ka maani disainiga ehk jalgadeta. Oot-Oot Stuudio FOLD näeb aga peale vaadates välja justkui klassikaline kolmekohaline diivan. Kõrged jalad lisavad diivanile õhulisust ja see annab ruumile avarust, sest nähtav põrandapind jätkub ka diivani all. Samuti lihtsustavad kõrged jalad robottolmuimeja kasutamist.

Paari liigutusega avaneb FOLD kahekohaliseks voodiks. Magamisosa suurus on 200 × 140 cm. See on ka üks kattemadratsite standardmõõte. Kuna diivani käetugede vaheline kaugus on täpselt 2 meetrit, siis ühele inimesele piisab magamiseks ka lihtsalt seljapatjade eemaldamisest ja täielikult diivanit voodiks avada ei olegi vaja.

Kui diivanvoodi FOLD on suurepärane kaaslane elutuppa ja avarasse külalistuppa, siis kitsamatesse oludesse ning kontorituppa sobib hästi kompaktne, kahe- ja poolekohaline BOB .

BOB

Vaid kerge liigutusega avaneb BOB 140 cm laiuse ja paksu madratsiga voodiks. Diivanvoodi läbimõeldud tehniline lahendus võimaldab sohva eraldi osadeks võtta, andes võimaluse seda lihtsalt kolida või vajadusel osi välja vahetada.

Nii BOB kui ka FOLD on disainitud nii, et need oleks vaadeldavad 360 kraadi. Nii saab vajadusel paigutada diivanid ka keset ruumi. Näiteks avatud köögi ja elutoa vahele. Ka on mõlemal sohval tugev metallkonstruktsioon, mis on just eriti oluline diivanvoodite puhul, et tagada nende mehhanismide töökindlus ja raamide tugevus.

Vaata videoklippidest, kui sujuvalt diivanvoodid FOLD ja BOB avanevad!

Oot-Oot Stuudio on Eesti mööblidisaini ettevõte, kelle valikust leiab lisaks vahvatele diivanvooditele ka hulga erinevaid diivaneid, tugitoole ja ka voodikollektsiooni. Mööbliga saab tutvuda Tallinna südalinnas Rävala pst 7 salongis ja muidugi veebis: www.oot-oot.com . Rohkelt inspiratsiooni leiab stuudio Instagramist: @ootootstudio .