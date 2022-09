Terviklahendus – millega arvestada katuse planeerimisel?

Millised katuseprofiile Ruukki pakub? Milline katuseprofiil valida? Millised on erinevate profiilide eelised?

Miks eelistada katuse terviklahendust?

Ruukki katuse terviklahendust eelistades saad olla kindel, et kõik sinu katuse detailid on hoolikalt valitud ja omavahel hästi toimivad, luues ka visuaalse terviku. Lisaks on terviklahendus soodsam kui erinevate lisade ükshaaval ostmine ning tekitab vähem peavalu – sul ei tule organiseerida eraldi tööriistu, tellinguid, transporti ega muud sellist. Hea on teada ka seda, et Ruukki annab oma katustele mitte ainult tehnilise, vaid ka esteetilise garantii – see tähendab, et katus ei pleeku ajapikku erinevalt.