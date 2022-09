Köögitarbed, mida mitte mingil juhul nõudepesumasinas pesta ei tohiks

1. Kööginoad

Noad võivad nõudepesumasinas kahjustada saada ja hakata aja jooksul roostetama. Lisaks on noad väga teravad ja kui lapsed aitavad nõudepesumasinast asju välja võtta, siis võivad nad viga saada. Kui nugade käepidemed on valmistatud puidust, siis võivad ka need nõudepesumasinas kahjustada saada.

2. Riivid ja sõelad

Kõik köögis kasutatavad asjad, millel on teravad otsad-nurgad, ei kuulu nõudepesumasinasse. Need võivad kahjustada nõudepesumasina riiulite plastosi, mistõttu on metallosad rohkem avatud ja nii võib hakata aja jooksul nõudepesumasinasse tekkima rooste. Lisaks ei pruugi nõudepesumasinas korralikult puhtaks saada esemed, millel on palju pisikesi augukesi.

3. Puidust lusikad, kausid, lõikelauad

Nõudepesumasinas kasutatavad pesuained on küllaltki kanged ja seetõttu peseb see puitesemetelt maha õlid, mis neid just kaitsevad. Selle tagajärjel hakkavad puidust asjad lõpuks pragunema. Puidust lõikelaudu ja muid köögiriistu tasub pesta käsitsi ja kiirelt, kasutades õrna nõudepesuvahendit. Ära lase puitesemetel liguneda, sest see rikub nende pinda ja nad hakkavad paisuma. Kui tunned, et puitesemeid on vaja desinfitseerida, siis võid seda edukalt teha äädikast ja veest kokku segatud lahusega.

4. Malmist esemed

Malmist esemeid on kasutatud sajandeid ja need võivad kesta pea igavesti, kui nende eest õigesti hoolt kanda. Et ennetada roostetamist, on neid vaja sageli õlitada. Õli tungib malmi pinnasesse ja tulemuseks on ideaalne küpsetusnõu. Kui malmese panna aga nõudepesumasinasse, peseb see kõik õlid maha ning malmpann muutub kasutuskõlbmatuks. Kui malmese satub nõudepesumasinasse, peab seda hakkama uuesti õlitama, et seda saaks kasutada.

5. Alumiiniumist esemed