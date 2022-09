FOTOD │ Viis sisekujundustrendi, mis sel sügisel laineid löövad

1970ndate julged värvid on sisustusmaailmas hetketrend number 1. Roheline, sinepikollane ja sinine on eriti soositud. Kui soovid ajatut lahendust, siis roheline on viimastel aastatel olnud disainitrendide edetabelite esikohal ja pole ainsatki märki, et rohelisevaimustus kuskilt otsast vaibuma hakkaks. Eriti hinnatud on pehmemad ja matimad salveitoonid. Võid neid värve kombineberida rotangi ja bambusega, mis on samuti hetkel väga popp.

Narmastega elemendid on tuttavad samuti 1970ndatest. Narmaid näeb sel hooajal kõikjal - nii lambivarjudel kui patjdel, vipadel ja isegi kardinatel ja voodipesudel. Narmasmaterjali kõrval on endiselt moes ka makramee ning kõikvõimalikud tupsud ja tutid. Kõik dekoratiivne, mis seostub käsitööga on vägagi au sees. Sisustusmaailmas võib juba mõnda aega tajuda väsimust masstootmisest ja poolehoidu unustatud käsitöötehnikatele.

Taldrikukollektsioonid köögiseintel kõlab nagu iidamast-aadamast pärit komme, kuid iga unustatud trend jõuab kunagi ringiga tagasi. Praegu on just õige aeg tuua kappidest välja oma kaunid portselantaldrikud ning au ja uhkusega neid eksponeerida. Või siis alustada uut ja toredat kogumishobi. Sellest trendist on vaimustunud ka mitmed staarid, teiste hulgas Kris Jenner ja Gwyneth Paltrow.

Tume puitmööbel on välja vahetamas heledat puitu. Kui hele puit oli disainerite lemmik viimased kümmekond aastat seoses Skandinaavia stiili esilekerkimisega, siis nüüd on võetud suund dramaatilisemate aktsentide poole. Must ja tumepruun leiab kasutust nii seintel kui ka mööblidisaini juures, aga ka pisikeste aktsentidena.