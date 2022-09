Kodukontor - kuidas muuta see veelgi mugavamaks ja praktilisemaks?

Kodukontori üheks kesksemaks märksõnaks on õige meeleolu loomine. Kui väljaspool kodu töötades on tööaeg ja kodune puhkeaeg selgelt eraldatud, siis kodus kipuvad need paratamatult segunema. Seetõttu vajab hästi läbimõtlemist, kuidas tööruum nii mõtteliselt kui ka füüsiliselt muust elust eraldada. Kui kodus valitseb ruuminappus ja kontorinurgake on osa elu- või magamistoast, võib töötsooni muust ruumist eraldada mõne stiilse ruumieraldaja või kasvõi avatud riiuli abil, kuhu toataimi ja dekoratiivesemeid paigutada.

Vabane liigsest

Vali õiged värvid

Hea võimalus kodukontorit võimalikult lihtsalt ja soodsalt värskendada on võõbata seinad enne uut kontorihooaega täiesti uut värvi. Kristiina Luts usub, et värvide mõju kontoriruumis ei saa alahinnata – on värve, mis soosivad töötegemist, ja on värve, mis pigem kontoriruumi ei sobiks. Paljude uuringutega on leitud, et looduslikud sinised ja rohelised toonid soosivad loomingulist mõtlemist, samal ajal kui punane aitab keskenduda detailidele ja endast maksimumi anda. „Seega võiksid lisada oma kodukontorisse värve, mis suurendavad produktiivsust just sinu valdkonnas. Näiteks on reklaamiagentuuri Taevas kontor peaasjalikult rohelist värvi, samal ajal kui turvafirma G4S kontoris kohtab väga palju punast. Võta nendest päris kontoritest eeskuju ka oma töönurga sisustamisel,“ soovitab Luts.