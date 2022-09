Kujunda oma elutoast maailma kõige hubasem paik

Lisaks välisele ilule ära unusta mugavust

Kui kaunis interjöör ja mugavus õnnestub kokku sobitada, siis oled muidugi naelapeale pihta saanud. Teinekord valime aga oma elutuppa mööbliesemeid, mis näevad küll poes ja ajakirjas väga kenad välja, kuid neid ei ole mugav kasutada. Mõtle kõik hoolega läbi, enne kui mõne sellise mööblitüki oma koju lased. Teisalt peab kõik siiski kokku kena välja nägema, sest inimene on juba kord selline visuaalne olend, kes soovib enda ümber ilu näha. Tuju on kohe palju parem, kui saad end ilusas ruumis mõnusasti kerra tõmmata.

Ära tee telerist elutoa keskpunkti

Toa keskpunkt on see, millel silmad ruumi astudes esimesena peatuvad. Oleme näinud paljusid kodusid, kus on elutoas aukohal teler. Soovitame sul sellist viga vältida ja kui sa tingimata soovid elutuppa telerit, siis võiksid mõelda lahendusele, kus sa saad teleri vajadusel lihtsasti välja tuua, muul ajal aga silma eest ära peita. Juba müüakse ka telereid, mis välja lülitades kuvavadki ekraanile väga tõetruu kunstiteose. Samas saad aga ka olemasolevale telekale stiilse katte lasta teha ning lõuendile lasta trükikojas sobiva pildi trükkida.

Külalistega on palju mõnusam juttu puhuda kui taustal ei jutusta „Vaprad ja ilusad“ vaid hoopis mahe muusika. Kui see on tehniliselt võimalik, vali oma elutoa keskpunktiks hoopis kamin. Pole midagi mõnusamat, kui tule paistel kamina ees kallimaga juttu puhuda või külalistega klaasike veini juua.

Elutuba võib olla seatud ka nii, et seal on aukohal kaunis diivan ja selle kohal peegel, mõni maal või fotod, valik on sinu.

Kõik pereliikmed peavad elutoas olemist nautima