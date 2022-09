FOTOD │Ajaloolisesse mõisatalli sisse seatud muinasjutuline kodu

Elumajaks kohandatud hoone sisemus peidab endas massiivsete laetaladega avaraid ruume. Maja seinad on laotud paekivist ja maakivist sega-müüritisena, aknaavad välisseinas on paekivist kaarsillutisega.

Elamus on kaasaegne õhk-vesiküttesüsteem, millele lisaks on vajadusel võimalik kasutada tahkeküttekatelt (nt pakase talve puhul). Suures elutoas loob hubasuse ja lisaks ka soojuse suursugune kamin.



Elamu esimese korruse vasakus tiivas asuvad garderoobiga esik, WC, kõrge elutuba, köök ja pääs veel pooleliolevatele kolmele eraldi asetsevale ruumile, millel on juba aknad ees, must põrand all, seinad soojustatud, elekter veetud ja uksedki ees. Kuidas aga edasi, see viimistlemine jääb juba uue omaniku teha. Elamu teisele korruselt leiab kolm eraldi tuba.