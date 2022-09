Kuidas parandada vana või kannatada saanud maali?

Kodudes leidub väga palju maale, mis on aastakümnete jooksul määrdunud, kulunud või on neile tekkinud käsitlusviisist või keskkonnast tulenevalt muid kahjustusi. Heade säilitustingimuste ning hoolsa hoidmisega on võimalik kunstiteose vananemist aastaid edasi lükata, kuid ühel hetkel vajavad paljud maalid siiski konservaatori asjatundlikku kätt. Kuidas maali konserveerimine käib? NOBAle selgitas konserveerimistööde protsessi Peeter Alliku maali näitel Grete Nilp, konservaatoriks oli Üüve Vahur.