FOTOD │Põnev kodu, kus püüab pilku roosa esik ja kuldne köögisaar

Kui kodu on väike, siis on päris suur väljakutse kujundada see nii, et oleks ka avarust. Siinses 38-ruutmeetrises kodus on võlumärksõnadeks heledus, naturaalsus ja paras annus kuldset. Eriti pilkupüüdvateks on roosa esik ja kuldse rüüga köögisaar.