Muru külvamiseks on sügis kõige sobivam aeg

Esimesena tuleb ära teha mullatööd, sest soovituslik on see, et muld saaks enne seemne külvamist nädalakese ja rohkemgi vajuda.

Kui tõite muru jaoks uut mulda, siis arvestage, et laialilaotatud muld võiks ideaalis vähemalt kuu aega vajuda. Kui külvata uus muru aga olemasolevale mullale, läheb ettevalmistatud pinnase vajumiseks 7–10 päeva. Muru saab kasvama panna ka kohe ilma eriliste ettevalmistusteta, aga sel juhul ei pruugi tulemus ja kvaliteet jääda nii nagu soovitud.

Korralikku mulda peab olema pärast tihendamist (planeerimist ja rullimist) minimaalselt 12 cm, aga parem kui 15–20 cm. Kui mulla pealt hoitakse kokku, siis võib jääda liiga õhuke mullakiht, mis nõuab hiljem rohkem kastmist ja väetamist, kui on soov saavutada hästi ja kaunilt kasvavaid murutaimi.

Eriti hoolas tuleb muru rajamisel olla sel juhul, kui on vaja terve krundi muruga täitmist. Väikeste aukude täitmist saab võtta vabamalt.

Muru uuele mullale

Pärast maja valmimist on krundi pinnas ehituse käigus küllaltki segi pööratud ning muru rajamiseks tuleb tuua uut mulda. Enne mulla laiali laotamist on oluline korjata kokku kivid, praht ja kõik muu, mis võib segada mullatöid. Tuleks täita lohud ja tasandada künkad, et mulla aluspind jääks maksimaalseltühtlaseks. Sellise tegutsemisega kulub vähem mulda ja kogu maa-ala saab ühtlase paksusega mullakihi.

Kui eeltööd valmis, tuleb hakata mulda kohale kärutama. Muld laota ühtlaselt laiali ja planeeri (nt lohista enda järel köie otsa kinnitatud puuprussi või euroalust) tasaseks. Konaruste silumiseks sobilik töövahend on kerge plastreha. Et vältida vihma kogunemist murule on vajalik jätta maa-ala keskelt veidi kõrgemaks. Lõpuks tuleb pind üle rullida. See tihendab pinnast ja tagab ühtlase külvisügavuse. Rullimine toob esile ka ebatasasused, mida muidu ei märka. Kui vaja, planeerida pind uuesti üle.