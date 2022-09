HEA TEADA | 25 toimivat nippi, kuidas elektrikuludelt märkimisväärselt säästa

Elekter on üle mõistuse kallis ja majapidamisi, mida hinnatõus veel puudutanud ei ole, on väga vähe. Suurem osa eestlastest on saanud kätte juba üpriski kopsakad augustikuu arved ning mure sügis- ja talvekuu tarbimise üle on igati mõistetav. Leidub terve rida rohkem ja vähem toimivaid nippe, kuidas oma tarbimist reguleerida. Kui kõiki neid korraga rakendada, võib olla tulu kuu lõikes üsnagi tuntav.