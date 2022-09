Hooldamata kodumasin võib olla tuleohuks - kuidas puhastada külmikut, kubu, kuivatit ja teisi kodumasinaid?

Kuigi külmikud on töös 24 tundi ööpäevas, siis võiks nende eluiga olla üle kümne aasta. Puhasta regulaarselt külmiku õhuava prahist. Ummistunud õhuava sunnib kompressorit rohkem töötama ja see viib peagi püsivate kahjustusteni. Et külmikust õhku välja ei lekiks, hoia uste kummist tihenditel silma peal ning puhasta neid regulaarselt pesuvahendi ja pehme lapiga. Jälgi, et külmiku põhjas olev tühjendusalus veega ei täituks. Kui see siiski juhtub, eemalda alus ja vala see veest tühjaks. Seejärel puhasta see sooja seebivee ja käsnaga.



Külmikute puhul võib tulekahju põhjustada ülekuumenenud kompressor. Seega tasub ka vanade ja vigaste külmikutega olla ettevaatlik. Kui külmkapp on tagant poolt pidevalt tuline, ei tasuks seda ignoreerida. Külmkapi tagumine osa peaks olema leige. Kui tunned aga kuumust, on see halb märk ja tähendab, et külmiku taga olevate spiraalide isolatsiooniga on midagi korrast ära.