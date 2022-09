Häid nippe, kuidas pisike vannituba näiliselt suuremaks muuta

Kui selle kõige taustal veel tahta, et vannituba ka stiilne ja viisakas välja näeks, võib saada ruumikujundusest korralik katsumus. Sisekujundatel on aga varuks terve rida leidlikke lahendusi, mille abil pisike vannituba mugavamaks ja visuaalselt suuremaks muuta. Panime kokku mõned levinumad nõuanded — vaata järgi!

Ühtlane tonaalsus

Kui ruutmeetreid on vähe, väldi liiga paljude erinevate materjalide, mustrite ja toonide kasutamist. Vali toon, mis sulle hingelähedane ja püüa hoida suurem osa viimistlusest ja sisustusest ühes toonis. Tume põrand ei ole pisikesel pinnal hea lahendus, sest see toob esile ruumi piirid ning tõstab esile kõik põrandal asuvad detailid. Avarust lisab hoopis ühte tooni valitud seinad, põrand ja lagi. Kui kardad, et kogu kooslus liiga monotoonsena mõjub, kasuta sarnaseid toone. Nagu ka kõikide teiste ruumide puhul, on reegliks see, et mida heledam värv, seda avaram mulje.

Trikk kahhelplaatidega

Selle asemel, et plaatida dušinurgas asuvad kahhelpaadid poole seinani, lao plaadid laeni välja. Nii tundub vannituba visuaalselt kõrgem ja avaram. Tasub meeles pidada, et mida vähem on ruumis üleminekuid ja kontraste, seda suuremana ruum meile paistab. Kui oled otsustanud valamukapi kohal kasutada plaate, siis kasuta neid juba terves seinas.

Eralda dušinurk kirkast klaasist seinaga

Kirgas ja läbipaistev klaas laseb ruumi avatuna näida, samal ajal kui hägustatud klaas muudab ruumi seina taha jääva võrra visuaalselt väiksemaks. Mida vähem lisaseinu ja silmatorkavaid materjale, seda rohkem on toas õhulisust. Ka dušikardin ei pruugi olla halb lahendus, kui on võimalus see kompaktselt ühte nurka tõmmata.

Ainus suur detail — peegel

Ese, mille suurust ei pea pisikeses vannitoas kartma, on peegel. Mida suurem on peegeldatav pind, seda suurema „lisaruumi“ see loob. Muidugi sõltub kõik ka seinast ja selle võimalustest.

Riiulid seinalt valamu alla