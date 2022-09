Levinud vead, mida koolilapse toa sisustamisel tihti tehakse

Kui väikelapse toa sisustamine on üsna lihtne ülesanne, siis koolilapse toa sisustamine on juba hoopis keerulisem, sest tuppa tuleb lisaks puhke- ja mänguruumile luua ka mugav õppimiskoht. Koolilapse toa kujundamisel oluline silmas pidada kolme kõige olulisemat aspekti - esiteks tasub ruum jagada kolmeks tsooniks: puhkamise ja magamise koht, õppe- ning mängunurk. Teiseks tasub tuppa muretseda piisavalt riiuleid ja sahtleid ning soetada väiksemate asjade jaoks mugavad väikesed kastid. Kolmandaks on toa planeerimisse soovitav ka laps kaasata. Otsustage, milline teie välja valitud valgustitest on tema jaoks kõige meelepärasem, soetage voodile tema lemmikvärvi kate, lubage tal kapile riputada oma lemmikute filmitegelastega plakatid jms. Kõige olulisem, et tuba oleks hubane ja mõnus nii mängimiseks kui õppimiseks ning pärast pikka päeva ka lõõgastavaks puhkuseks.

Kasuta ruumi nutikalt

Kui tuba jagavad mitu last, tasub ruumi kokkuhoidmiseks kaaluda narivoodi soetamist. Seda tüüpi magamisase ei aita üksnes ruumi kokku hoida, vaid on lastele enamasti ka väga meelepärane. Voodi valimisel tasub silmas pidada ka panipaikade olemasolu - kas voodi on varustatud mahukate sahtlite ja riiulitega. Kui mitte, tasub need lihtsalt juurde soetada.

Organiseerige igale lapsele eraldi riiulid, kus oma asju hoida. See on väga oluline konfliktide vältimiseks. Ühisele riiulile võiksite sättida hubase valgustuse ning laduda lemmikud muinasjuturaamatud ja kaisuloomad.

Kui lapse tuba on ruumikas, võiks seal olla ka mugav tool, milles mõnus raamatuid lugeda, muusikat kuulata või muid armsaid tegevusi harrastada. Kui tuba on tilluke, võite tema voodi mugavate patjade ja kena katte abil mõnusaks lugemiskohaks muuta. Kindlasti peaks lugemise paigas olema korralik valgus. Kauplustes on lai valik põnevaid valgusteid, mida voodi kõrvale või kohale riputada.