Kümme head nippi, kuidas kodu renoveerides hulga raha säästa

4. Võta aega hinnavaatlusteks ja jälgi sooduspakkumisi. Esmapilgul võib tunduda mugav kõik ühest kohast osta, aga vaata netist rohkema kui paari poe hindu ning käi kindlasti ka kohapeal. Paljudes poodides on võimalik kohapeal küsides selgust saada näiteks hulgihindades, eriti mis puudutab puitmaterjali ostmist. E-poe hinnad erinevad kohapealsetest hindadest ning paljudes poodides on iga natukese aja tagant sooduskampaaniaid, lisaks on poodidel oma kundeprogrammid. Kõike seda jälgides võib juhtuda, et saad mõne vajaliku tarviku või värvipoti oluliselt odavamalt. Asjade ostmist ei tasu seega jäta väga viimasele minutile vaid juba mõelda ette, mida peaegi vaja võib minna.

3. Ole ise töödejuhataja. Või vähemasti tee nägu, et oled! Kodu renoveerides projektijuhtimine enda peale võtta tähendab seda, et sul peab olema selleks aega. Kui seda napib, siis jäta projektijuhtimine kas ehitaja õlule või võta selleks keegi teine appi. Kui oled aga valmis ise asju juhtima, siis saab ehitajaga läbi rääkides välja selgitada ka etapid, mida sa saad ehk ise teha — mõne väiksema viimistlustöö näiteks. Kindlasti vali oma pisiprojektiks selline, mille taha ei jää toppama ehitaja tehtavad suuremad tööd.

2. Ehitajat või siseviimistlejat valides ole mõistlik. Uuri kindlasti, mida ta varem on teinud ja vaata ka tema tehtud töid. Sul ei ole tarvis tavaremondi või ümberehituse jaoks ilmtingimata tervet firmat palgata, väga sageli ajab asja ära üks-kaks inimest, ja tulemus on teinekord isegi parem.

Kui sul on vaja värviabi — mis värvi seinad, lagi ja põrandad sobiksid omavahel kokku —, siis internetis on saadaval mitmeid simulatsiooniprogramme, mis võimaldavad erinevaid värvikombinatsioone läbi mängida. Usaldada võib ka värvitootjate poolt loodud värvikaarte, kus on kokku sobivad värvikombinatsioonid juba sinu eest valmis tehtud. Vali interjööri nii seinte toonid, tekstiilid kui mööbel nendest toonidest lähtuvalt ja võid olla kindel, et tulemus saab silmale ilus.

Kui sul on ehitaja olemas, siis on jooniste tegemise juurde hea ka tema kutsuda, kogenud ehitajal on alati pakkuda häid nõuandeid. Lisaks teab teha ehitusinsenerlikke nüansse, mida sina ei pruugi teada.

Kui sul ei ole just plaanis hakata seinu maha võtma, siis saad paljude jooniste tegemisega tegelikult ise hakkama. Siinkohal on hea nipp kaasata joonistamise juurde terve pere — mitu pead on ikka mitu pead.

5. Kui ehitaja on see, kes materjale ostab, siis uuri enne, kust ta ostab ja mis hinnaga ta saab. Ära lepi esimese pakkumisega, isegi kui sulle tundub, et see on odav küll juba. Palu talt kindlasti mitut pakkumist.

6. Remonti või ümberehitust tehes mõtle, kas äkki oleks vahva jätta mõni sein paljaks, lõpuni viimistlemata. Isegi kui tundub, et remont on siis „valmis“, kui kõik seinad kipsi-krohvi või värvi all, võib juhtuda, et laheda ilme annab toale paljaks jäetud tellissein või üks tapeetimata jäänud osa. See hoiab samuti raha kokku.

7. Kasuta ära vanad materjalid. Vana puitmaterjali saab väga ilusti taaskasutada. Samuti uuri ka oma tutvuskonnast, äkki on kellelgi oma remondi käigus jäänud üle midagi, millele sina saaksid anda uue elu. Ja mõnd asja ei ole üldse vaja välja vahetada, vaid saab parandada!

8. Ära osta kunagi midagi ette põhimõttel „äkki läheb vaja!“. Ehitus- ja tehnikapoodides on sageli pakkumisi stiilis „ainult täna selline hind!“. Kui sul ei ole seda tarvikut, ehitustööriista vm vaja, siis pole seda järelikult vaja. Säästad hunniku raha.

9. Kääri käised üles! Räägi oma ehitajaga läbi remondiplaan ja tehke kindlaks, kus saad sina abiks olla. Kui oled lahtiste kätega, siis võib sinust palju kasu olla — seegi hoiab raha kokku.

10. Tee eelarve ja hoia sellest kinni. Siia polegi midagi lisada, kui ainult seda, et selline teguviis säästab lisaks rahale ka hingejõudu keskenduda ainult vajalikule. Kui tead, et sul on ühe toa remondiks täpselt X summa, siis nii on ja rohkem ei ole. Ja pane tähele — eelarvefriigid on need, kes suudavad selle kõrvalt isegi kõrvale panna — mis saab olla lahedam, kui säästuremonti tehes veel säästa!