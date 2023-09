Suvel palavate ilmadega on tähtis niita rohtu pigem kõrgelt, et taimed suudaksid talletada endas niiskust, mis aitab neil paremini kuuma taluda. Nüüd sügisel, kui taimede kasv aeglustub, peab juba mõtlema talvele ja tõenäoliselt maha sadavale lumele. Kui jätate sügisel muru niitmata, vajuvad rohulibled lume raskuse all kokku ja see tekitab tõsiseid probleeme.