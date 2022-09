Mida teha kui aknad enam korralikult kinni ei käi ja tuult läbi lasevad?

Sellest, et aknatihendid on omadega läbi, ei pruugi koduomanik ise aru saadagi – lihtsalt aknad ei käi ühel hetkel enam korralikult kinni ja lasevad tuult läbi. Kipub see juhtuma majapidamistes, kus aknaid vahetati umbes viis aastat tagasi ja vahepeal pole kordagi neile hooldust tehtud. Aknameistrid ütlevad, et selliste hädade põhjus on tihendite kulumine. Kui tihendeid kord aastas korralikult õlitada, peaks aken tuult pidama kaheksa kuni kümme aastat. Ilma hoolduseta tuleb tihendid uute vastu välja vahetada palju varem. Aknameistrit tihendite vahetamiseks pole aga sugugi kerge leida, sest suurem osa aknafirmasid tegeleb küll uute akende paigaldamisega, kuid mitte hilisema hoolduse või remondiga.

Samas ei ole aknatihendite vahetamises midagi üle jõu käivat keerulist: võta tihendi otsast kinni ja tiri maha, vajadusel puhasta nii aknaauku kui ka raami tihendikohta noaotsaga kraapides, pese üle, kuivata ja kleebi uus tihend.

Aknad ja tihendid on erinevad

Erinevatele aknamudelitele lähevad aga erinevad tihendid, mida iga kord tavakaubandusest ei pruugigi leida. Neid toovad Eestisse aknafirmad, kes kõik esindavad ainult kindlaid kaubamärke. Lisaks on tihti raske kindlaks teha, mis aknaga täpselt tegu on, kes ja millal selle paigaldas. Kui võimalik, on alati mõistlik meister vaatama kutsuda. Kui suured aknafirmad pole tihendite vahetamisest huvitatud ja üritavad läbi suruda terve akna väljavahetamist, mis on kordades kallim, tasub abi otsida väiksematelt firmadelt või FIE-delt, kes tegelevad enam-vähem kõigi akende-uste paika sättimise ja parandamisega. Neilt saab abi ka tihendi muretsemisel.