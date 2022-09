Seemned mulda — milliseid taimi saab veel suve lõpus edukalt külvata?

Kevadine tervitaja köögilaual on redis, mis ei talu kõrgeid temperatuure ja liiga sooja mulda. Nüüd, kus ilmad hakkavad jahedamaks minema ning päevad on taas lühemad, võib edukalt redisele uue külvi teha. Kuna redis on väga lühikese kasvuajaga, saadakse saaki umbes 45 päeva pärast külvi.