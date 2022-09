See minimalistlik, kuid jõuline ja silmapaistev kodu asub Tartumaal Elva külje all. Piirkond, kus maja asub, on linnast veidi eemal ja pakub elanikele suurepärast olemist. Seal jagub kaunist loodust, mõnusaid vaateid ja piisavalt privaatsust. Arhitekt Marina Orlovski on projekteerinud minimalistliku, kuid jõulise arhitektuuri. Interjööri kujundamisel kaasati Kristin Illak.