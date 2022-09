Rohenäppudele! Millised aiatööd peab ära tegema septembris

Kuu alguses on veel aega muru väetada (fosfor, kaalium) ja pinnast tasandada, et kevadel kohe seeme peale külvata. Muru tunneb end paremini, kui seda ventileerida, eriti palju käidud kohtadest ja suurte puude alt. Muru võiks septembris pügada 6-8 sentimeetri kõrguseks, aga viimase pügamise ajal (oktoobris) tuleks muru hästi lühikeseks võtta. Kui aias on lillemuru, lõigake ka see madalaks.

Sibultaimede õige istutusaeg on september ja oktoober. Lugege läbi taimedel olevad juhised või küsige müüjalt nõu, kui ostate sibulaid. Õige istutamise sügavus ja aeg on olulised. Rusikareegel on istutada taim nii sügavale, et sibula peale jääks kolme sibula paksune mullakiht.

Katke kinni öökülma suhtes tundlikud taimed, siis saate nende õisi kauem nautida. September on ka õige aeg taimeseemnete kogumiseks ja lillede kuivatamiseks.