Reisi- ja sisustusgurmaanidele - luksust Barcelonast

Toad on vaiksed rahuoaasid, kus õrnalt polsterdatud samettugitoolid ja laitmatult valgeks värvitud seinu pehmendavad kardinad. Kogenud tiimi puhul ei ole üllatav, et tähelepanuta pole jäänud ükski detail. Tubades on kõik, mis tänapäeva maailmas tähendab luksust asjade kujul – kohvimasinast kuni juuksesirgendajani, ökokosmeetikatoodetest pehme hommikumantlini. Ja ehkki on ülimalt mõnus pärast vanni astuda palja jalaga päikesest soojale terrassile, on kapis loomulikult ootamas ka sussid.

Mis on hommikusöögiks?

Hotellis elamise võlu üks osa on see, et ainus pingutus pärast ärkamist on kohvimasina nupu vajutamine. Hotelli hommikusöök on sama helde ja kaugel kataloonlaste klassikalisest must-kohv-ja-saiaviil-lähenemisest. On lihtsam lugeda üles asju, mida hommikusöögil pole, kui neid, mida Seventy pakub. Seal tekib kiusatus ärgata tavapärasest natuke varem, et selles mõnusas hommikusaginas ja värskete saiakeste lõhnas natuke kauem viibida saaks. Eriti siis, kui uudistes on äsja meelde tuletatud, milline luksus on elada nii, et meie hommikusööke ei katkesta õhuhäire. Järgmine „raske” valik tavalisel Seventy-päeval on hotelli väikese, kahe sauna ja ühe suplusbasseiniga spaa ning katusebasseini vahel.