Maakelder pakub pelgupaika nii toidule kui ka iseendale

Kelder sobib perele, kes kasvatab oma tarbeks talvekartuleid ja -juurvilju või ostab kogu talvevaru sügisel ära, samuti on see hea koht seemnekartuli hoidmiseks. Korralikust maakeldrist võetud juurikad on kevadelgi värsked, hea maitsega ja näevad head välja. Lisaks kõigele sellele võib kena maakelder – mis on kas renoveeritud või täiesti uuena ehitatud – olla koduks veinikollektsioonile, kelder võib olla ka kuur, samuti saun, peomaja või lihtsalt panipaik.

Maakelder arenes kartuli- ja juurviljakuhjadest edasi koopaks, mis oli laialt levinud veel 1940ndatelgi, sealt edasi sai see tasapisi püsiehitise vormi. Koobas kaevati nõlva sisse, et sisse saaks küljelt, katus toetati puittarindile, seinte toeks pandi lauad või ridvad. Korralik koobas teenis inimesi kümmekond aastat.

Kuhu maakelder ehitada?

Maakeldris kujunevad tingimused põhinevad täielikult ümbritseva pinnase- ja niiskusoludel. Kui kelder tehakse küllalt sügavale pinnasesse, siis saadakse head ja optimaalsed tingimused kartulite ja juurviljade säilitamiseks. See ehitatakse kas tervenisti või osaliselt maa sisse, hea oleks valida selleks nõlv.

Maakelder ehitatakse köetavast hoonest alati eraldi jahedasse varjulisse põhjapoolsesse kohta. Köetava hoone alla tekib soojalekete tõttu soojapadi ja see ei ole hea koht maakeldri jaoks, kuna hoone alune ja lähiümbruses olev maapind on soojem maakeldri optimaalsest temperatuurist.

Maakelder kaevatakse pinnasesse nii sügavale, et sinna oleks mugav siseneda ja selle põhja saaks kuivendada. Seepärast on nõlv hea, et ei pea hakkama treppe tegema. Maakeldri tarindid valitakse sellised, mis takistavad liigset kuuma ja külma sisse pääsemist. Tarindid peavad õhku läbi laskma, et pinnaseniiskuse ja -temperatuuriga saaks luua keldrisse sobivad tingimused. Kelder kaetakse üleni paksu pinnasekihiga.

Maakelder peab saama sooja ja õhku pinnasest