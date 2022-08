Sisearhitekt annab nõu, kuidas sisustada uusarendusse soetatud kodu

Tähtis on ka ventilatsioonagregaadi asukoht. „Soovitan täpsustada, kas ventilatsiooniagregaat on korteripõhine ja kui, siis kuhu see paigaldatakse. Kui korterisse on planeeritud majapidamisruumi seinapealne agregaat, siis tuleks täpsustada, kas samasse ruumi mahuvad ära nii pesumasin kui ka kuivati või tuleb kasutada kombineeritud kuivatiga pesumasinat.