Kunstniku kodu - hingega loodud ja kauniks renoveeritud

Koplis ringi uidates viis tee Pihlaka tänavale ja seal kõnetas teda üks Stalini-aegne maja. Ta ütles endale autos üksi olles valju häälega: „Ma tahan siin elada.“ Varsti pärast seda oli kinnisvaraportaalis ka kuulutus, kus ilutses just talle meeldivas asukohas unelmate objekt ehedal ja remontimata kujul. Paremgi veel, sest korter asus kahekorruselise maja teisel korrusel ja on aiapoolse rõduga.

Tiiu: „Olin ammu soovinud luua taolises majas oma unistust – restaureerida ja remontida seda ajastutruult, lähtudes maja arhitektuurist. Soovisin siiski suuremaid mugavusi vannitoas, mis on sellistel majadel väga pisikesed. Kuna kavatsesin korterisse üksi elama asuda, siis ehitasin vannitoa ja tualeti kokku. Sellest kujuneski üks mõnus avar koduspaa, ka pesumasin ei riku pilti – see on peidetud sisseehitatud kappi.“