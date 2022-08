Vannituba – kuidas luua sellest moodne pelgupaik

„Tõenäoliselt on sellisele muutusele omajagu kaasa aidanud hotellid ja spaakeskused, mida külastades inimesed näevad kaunilt kujundatud ja plaaditud interjööriga ning praktilise ja kvaliteetse santehnikaga pesuruume. Kindlasti on mänginud oma rolli ka ühiskonnast tingitud olukord, kus oleme pidanud palju aega koduses keskkonnas veetma, ning tahame spaades kättesaadavad mugavused ka oma koju luua. Ka on kättesaadavad erinevad ajakirjad ja veebikeskkonnad, kust inimesed ammutavad inspiratsiooni. See kõik on andnud tõuke sisustada koduseid vannitubasid maitsekalt. Praegusel ajal otsivadki koduomanikud julgelt eri võimalusi, kuidas oma vannitubasid omanäoliseks muuta ja disainida,“ ütleb sisekujundaja Triinu Aruoja.

„Trendiks on avarad, hubased ja minimalistlikud vannitoad. Peaaegu täielikult on loobutud lahendusest, kus seadmed paigutatakse külg-külje kõrval kitsikusse. Siis juba luuakse pigem eraldi majapidamisruum, mis annab võimaluse muuta vannituba veelgi mõnusamaks ja funktsionaalsemaks,“ jätkab sisekujundaja.

Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on Triinu Aruoja sõnul vannitoad värvilisemad ja rohkem kasutatakse erinevaid sisustusaksessuaare. Isegi WC-poti loputusnuppu saab kasutada kujunduselemendina, kui selle värv panna sobima vannitoaplaadi või sanitaartehnikaga.

Tähtis on funktsionaalsus, uus teema on ökonoomsus

Jätkuvalt on inimestele tähtis funktsionaalsus ja praktilisus. „Sest kui asi on ainult ilus, ent ebamugav kasutada, tüdinetakse sellest kiiresti ja tekib soov toode välja vahetada. Ja vastupidi, kui toode on mugav ja kvaliteetne, muutub see justkui iseenesest ilusaks, ajatuks ja interjööri sobivaks,“ märgib sanitaarseadmete tootja Geberiti esindaja Priit Roostalu.

Järjest rohkem küsivad inimesed spetsialistidelt ka seda, et seadmed ja tehnika oleks kergesti hooldatavad. Uue teemana pälvib kodusisustamisel tähelepanu ökonoomsus.