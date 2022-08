Piilume kohalikesse uusarendustesse: jõusaalist ja peoruumist 1500 m 2 katuseaiani

Nagu ütleb mitmeid aastaid järjest Eesti mainekaimaks kinnisvaraarendajaks tituleeritud Merko, on kodu palju rohkem kui lihtsalt neli seina, mille ees korteriuks. Tänapäeva kinnisvaraotsija hindab korteri sisu kõrval kriitiliselt nii kogu arendusala planeeringut, hoonete arhitektuuri, hoovialade maastikukujundust kui ka rajatavat infrastruktuuri. Just seepärast lähtub Eesti kinnisvara lipulaev põhjalikust nn väljast sisse planeerimisest. „Jälgime detaile ja lähtume planeerimisel suuremast tervikust. Mõtleme konkreetse pere jaoks loodavast kodust ja rajame sinna ümber kõike vajalikku hõlmava elukeskkonna, suisa uusi linnaosasid koos tänavastruktuuride, linnaruumi sobituva ja linnapilti täiustava hoonestusega ning lopsakate rohealadega, mis sobivad mõnusaks ajaveetmiseks või tervisespordiks. Sugugi vähem tähtis ei ole väikeäride, lasteaedade ja ärihoonete integreerimine tervikusse,” räägib Merko põhimõtetest Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarenduse valdkonna juht Jaan Mäe.

Seda, et kogukonnaruumide ja läbimõeldud välialade rajamine on meil siin Eestis juba ammu pigem norm kui erand, kinnitab ka Liveni turundusjuht Mariann Vendt. „Olgu selleks siis laste mängutuba, hobiruum, kus saab jalgratast hooldada või suuski määrida, koht välikino jaoks, grilliala või erinevate spordiatraktsioonidega alad,” loetleb ta. Küll on kinnisvaraarendaja sõnutsi oluline jälgida, et nende ruumidega ei tõuseks oluliselt hoone ülalpidamise kulud ja paika oleks pandud ka nende kasutamise kodukord.