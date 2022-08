Kolimine. Kuidas kaos kontrolli alla saada?

Vabane üleliigsetest asjadest

Suur osa meist arvab end elavat juba kaunis minimalistlikult. Usutavasti olemegi kõik teinud aastate jooksul korralikku suurpuhastust nii oma riidekapis, sahtlites kui ka köögikappides ning mõelnud, et nüüd oleme igatahes mäel. Enam ei ole neis küll mitte kui midagi, millest annaks vabaneda. Teate, mis kõige hullem – pea alati on.

See, kui kiiresti on kombeks asjadel meie kodus paljuneda, on teinekord endalegi imekspandav. Võid kui tahes palju kordi lastetoas põhjalikku suurpuhastust teinud olla, ikka leidub seal mänguasju, millest on ammuilma välja kasvatud. Sama kehtib kogu pere garderoobide kohta – alati lebab kapinurgas mõni õnnetu riideese, mis kandjale enam ka parema tahtmise juures selga ei lähe või millest on pikapeale lihtsalt tüdinetud.

Käi kõik kapid ja sahtlipõhjad läbi sellise pilguga, nagu avaksid need esimest korda. Võta viimane kui üks ese välja ja laota need enda ette, et sul tekiks selgem ülevaade, mida kõike üks või teine sisaldab. On sul neid kõiki ikka vaja? Hoia kogu aeg tagakuklas teadmist, et mida vähem asju sa vanast kohast endaga kaasa võtad, seda vähematega uude kohta saabud. Seda lihtsam sul hiljem on. Asju lahti pakkides jääb üle end ainult tänada.

Varu aega ja loo süsteem

Ära mitte mingil juhul jäta pakkimist viimasele minutile! Alustada võiks kõige hiljem nädal aega enne kolimist. Kui sul ei ole vaja eelmisest kohast just päeva pealt välja kolida, on sul aga reeglina isegi kuu-kahe jagu aega, et plaan paika panna ja toimetama asuda. Tee niisiis täpne plaan ja pane nädal nädala haaval kirja, mida mis ajaks tehtud pead saama.

Kuigi see võib teinekord ahvatlev tunduda – eriti viimases hädas –, siis ära viska asju kasti läbi mõtlemata ja pilla-palla. Selle asemel toimi nii.

Sildista iga viimane kui kast. Tee seda kolmest küljest – pealt, eest ja tagant. Nii on sildid hõlpsasti loetavad, hoolimata sellest, kuidas nad hiljem virnastatud on.