Pole päris ükskõik, millised aknad oma kodule valid

Materjalivalikust sõltuvalt on hinnaerinevused üsna suured. Seega oleks esmajoones endale hea selgeks teha, kas neid paigaldatakse aastakümneteks rajatavale kodule või ajutisele peatuspaigale. Näiteks korterile või majale, kust plaan peagi edasi liikuda. Sageli on odavam aken hea valik ka enne kinnisvara müümist.

Eestis on levinud peamiselt Saksa ja Skandinaavia tüüpi aknad. Esimene on enamasti üheraamiline, kahe- või kolmekordse klaaspaketiga, avaneb sissepoole. Skandinaavia aken on kaheraamiline, samuti sissepoole avanev aken, mille kumbki raam on omavahel klambriga ühendatud nii, et avanevad koos. Välimises raamis on ühekordne klaas ja sisemises enamasti kahekordne klaaspakett.