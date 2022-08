Sibullilled aiakujunduses - kuhu ja kellega nad panna

Puude ja põõsaste all

Nende all poolvarjus võid kasvatada lumikellukesi, koerahambaid, märtsikellukesi, puškiiniaid, siniliilialiike. Selleks ajaks kui puud lehte lähevad, on kevadised lilled oma õitsemise lõpetanud. Sügisel maha langedes pakuvad need aga sibulatele head katet.

Asukohtade valiku abi

Selleks, et saaksid kevadel sibullillede ilu nautida täiel rinnal, siis vasta enne sibulate mulda pistmist mõnele küsimustele. Need aitavad sul leida parimaid kohti, kuhu sibulad maha panna.

Hea nipp!

Sibullillede istutamisel jätab kõige loomulikuma mulje see, kui istutad neid hajutatud, mitte sirgete joonte või mustrite järgi. Selleks võta sibulad kätte ning viska need õhku. Iga sibul istuta just sinna, kuhu see kukkus. Nii saad loomuliku muljega istutuse.