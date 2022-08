Seitse sisustusmüüti, mida võib julgelt murda

1. Kõik peab omavahel kokku sobima

See reegel on üha rohkem oma tähtsust kaotamas. Kui sul on roosa või türkiissinine diivan, ei tähenda see kaugeltki seda, et peaksid terve toa roosaks võõpama. Isegi sellised aksessuaarid nagu kardinad ja lillevaasid võivad vabalt mõnd teist tooni olla. Ka täiesti erinevatest värvidest annab kauni ja tasakaalus interjööri kujundada. Ainus reegel, mida jälgida, on see, et värvid omavahel ikka kenasti kokku sobiksid.

2. Ära kombineeri mitte kunagi erinevaid metalle

3. Ära kasuta tumedaid värve väikestes ruumides

Müüt, et tumedad toonid teevad ruumi pisemaks, ei pea alati paika. Külmad tumedad toonid, nagu tume öösinine, seostuvad taevalaotusega ja nihutavad seinu just visuaalselt kaugemale. Ka must ei pruugi alati halb valik olla. Seda peab aga küll meeles pidama, et tumedad pinnad neelavad rohkem valgust, mistõttu on sellistes ruumides ülioluline õiget valgustust kasutada. Sageli näevad tumedates toonides ruumid väsinud välja just seetõttu, et valgustus on vale või seda on liiga vähe.