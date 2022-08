Maiuspala sisustajatele - IKEA avas lõpuks uksed

„Pood pakub täielikku IKEA kogemust: seal on inspireeriv näidistesaal, ligi 9000 koheseks kaasaostuks mõeldud sisustustoodet, planeerimis- ja sisekujundusteenused ning laste mängutuba. IKEA poe avamine teeb taskukohased kodusisustuslahendused Eesti elanikele veelgi kättesaadavamaks,“ ütles IKEA Baltikumi müügijuht Ian Strickland.

Arvesse võeti Eesti elanike vajadusi

IKEA Tallinna pood pakub kodusisustuseks nii inspiratsiooni kui sisustuskaupu ning planeerimis- ja sisustusteenuseid, kuid samas on see ka koht, kus perega aega veeta. IKEA Rootsi restoranis saab süüa nii hommiku-, lõuna- kui õhtusööki ning lastele on pühendatud erinevad mängualad.