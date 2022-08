Kuidas valida kiviplaati õueruumi

Õue paigutatud plaadid peavad vastu pidama väliskeskkonna tingimustele, sest muidu ei saa kauakestvast tulemusest juttugi olla. Külmakindlatel plaatidel on alati olemas vastav märge, mis tagab selle, et plaat sobib välistingimustes kasutamiseks. Põrandaplaadid, mis ei kannata külma, võivad lume, vee või jääga kokku puutudes praguneda. Külmakindel plaat on see-eest tavalise plaadiga võrreldes igihaljas.

Kuidas valida sobivaid terrassiplaate ja plaatimissegu?

Tähtis on, et terrassile paigaldatakse põrandaplaadid, mis on vastupidavad nii sademetele, läbikülmumisele, päikesest tulenevale kuumusele, UV-kiirgusele kui ka mehaanilistele mõjudele. See tähendab, et plaat peab olema vastupidav kõndimisele ja põrutamisele. Tihtipeale kasutatakse terrassidel raskemat mööblit, mida liigutatakse palju. Seetõttu on oluline kasutada terrassidel vastupidavaid põrandaplaate.

Enamasti kasutatakse terrassiplaatideks täismassplaate, mille veeimavus on väike ja see teeb need külmakindlaks. Külmakindlus on just teine oluline omadus, mille alusel valida plaate välitingimustesse paigaldamiseks, kuna need plaadid on ilmastikule vastupidavad.

Samuti on oluline õige plaatimissegu, mis peab samamoodi olema ilmastiku- ja külmakindel ning hea kandevõimega.

Klassikaline terrass

Majaga külgnev terrass on ajatu lahendus, mis õue uhkeks muudab. Pea meeles, et ilusa tulemuse saavutamiseks tuleb aluspind korralikult ette valmistada. Majaga ühenduses oleva terrassi puhul on eriti oluline, et plaatide toonid sobiks maja omadega. Nii on tulemus harmooniline nagu paremal pildiltki näha. Kauni lahenduse saab ka siis, kui kasutada terrassil sama värvi plaate, mis toaski, et õue liikudes oleks üleminek sujuv.

Otse pinnasele paigutatud põrandaplaadid