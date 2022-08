Nutikas kodu ei ole nii keeruline - esimesed sammud nutikodu poole

Nutipirnidega saad toa mõnusalt hämaraks muuta

Nutipirnid peavad tavalistest ligi kümme korda kauem vastu ja on traditsioonilistest pirnidest energiasäästlikumad. Nutikaks muudab pirnid see, et nutitelefoni abil saab neid sisse ja välja lülitada, reguleerida pirnide eredust ja soovi korral sisse seada graafiku, mil lambid ise põlema ja kustu lähevad. Automatiseeritud sisse- ja väljalülitamise funktsioon on eriti kasulik näiteks suvilates või juhtudeks, mil kodu pikemaks ajaks tühjaks jääb. Siis saab tulede põlemise ja kustumisega imiteerida elutegevust, mis ei lase kurjadel pilkudel arvata, et maja on jäetud järelevalveta.