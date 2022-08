Rohkem on rohkem: Helsingi keerab Skandinaavia minimalismile selja

Kui ma selle aasta aprillis Tallinki Megastari äriklassis Helsingi poole sõitsin, kahtlustasin seega igati põhjendatult, et see jääbki mu linnapuhkuse kõige luksuslikumaks hetkeks. Sellel on omad põhjused, miks Tallinki ühe laeva nimi on MEGAstar, ja kahtlustan, et enamik neist on peidetud äriklassi lounge’i. Muuseas, maksab see edasi-tagasi reis vähem, kui maksis kunagi öö Torni võidunud hotellitoas. Algus oli ilus, aga edasi?