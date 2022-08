Lasteaiast kooli - lastetoa totaalne muutumine

Lastetoa kujundamisel on esmalt oluline vältida levinud vigu. Esiteks kipuvad vanemad sisustama tuba enda ootustest, mitte lapse soovidest ja vajadustest lähtuvalt. Kui laps on jõudnud kooliikka, siis on tal juba üldjuhul selge arusaam, milline tema tuba olla võiks. Tema soove võib proovida vajadusel praktilisuse huvides suunata, aga tuba sisustades võiks ennekõike lähtuda toa elaniku maitse-eelistustest, mitte enda omadest.Teiseks kiputakse mõtlema nii, et kuna lapsed kasvavad ja nende vajadused ajas muutuvad, siis võiks materjalidelt ja sisustuselt kokku hoida.

Tegelikult tasub valida lastetuppa võimalikult turvalised, vastupidavad ja kvaliteetsed materjalid ja mööbliesemed ning mõelda lahendustele, mis saavad kasvada lastega koos. Üle aasta kõike ümber teha ja mööblit välja vahetada pole looduse suhtes jätkusuutlik ega endale rahakotisõbralik, pigem võiks investeerida kohe rohkem ja mõelda lahendustele, mida on lihtne muuta. See on igati mõistetav, et väikelaps soovib oma tuppa multikakangelasi ja teismeline popiidoleid, aga see ei nõua tingimata toa üle tapeetimist ja uue mööbli soetamist, pigem võiks kasutada mööbli- ja seinakleepse, raamitud postreid või temaatilist voodipesu. Seejuures võiks mööbel olla kvaliteetsest materjalist, neutraalses toonis ning ümber komplekteeritav. Tootjad pakuvad üha enam voodeid, laudu ja panipaiku, mida saab kasvatada vastavalt lapse kasvamisele. Kõige praktilisem ehitusmaterjal lapse toas on vineer või täispuit.

Koolilapse toa tähtsaim kolmik – laud, tool ja valgusti

Vanemad kipuvad tihtilugu kodukontorit tegema köögilaua taga või elutoa diivanil, aga alles kasvava ja areneva lapse toas peab olema ergonoomiliselt sobiv laud ja töötool. Nii laua kui tooli puhul on tähtis õige kõrgus, seega võiks valida võimalusel reguleeritavate jalgadega mööbli. Lapsel peab olema laua taga istuda mugav, lisaks võiks tal olla käeulatuses nii praktiline ja mahukas sahtlikapp kui ka avatud riiul.