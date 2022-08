Kuidas suvekuumusega paremini magada ning millist voodipesu ja tekki eelistada?

Kui päeval on mõistlikum aknad kinni ja kardinad ees hoida, siis öötundideks on hea tuba korralikult õhutada. Värske õhuga ruumis on palju lihtsam ja meeldivam uinuda, kui lämbes toas.

Kui voodipesu tahab ihu külge kinni kleepuda, on suure tõenäosusega tegu kehvast materjalist valmistatud linade ja tekikottidega. Suvisel ajal unusta polüestersegud ja kasuta vaid täispuuvilla, linast või siidi. Siid mõjub palava ilmaga ihu vastas jahedana, aga hea on ka linane, mis higistades naha külge ei kleepu ning niiskeks ei muutu. Halb valik ei ole ka hästi hingav puuvillane kangas, mis on siidist ja linast oluliselt soodsam ja kättesaadavam.

Pööra tähelepanu kattemadratsile ja tekile

Mõned kattemadratsid on tänapäeval kahepoolsed - ühel pool on nn“suve pool“ ja teisel villane pool, mis pööratakse ülespoole talvisel ajal. Nii uskumatuna, kui see ka ei kõla võib kattemadratsi valepidi kasutamine tekitada meeletut higistamist. Nii, et kes kattemadratsit kasutavad, võivad igaks juhuks veenduda, et see ikka õigetpidi voodis on.

Suvel ja talvel üldiselt ühe tekiga läbi ei saa. Kui talvel on mõnusad raskemad ja soojemad tekid, siis suvised olgu kergemad, õhemad ja kohevamad. Tänapäeval ei ole keeruline leida ka spetsiaalselt suviseks kasutuseks mõeldud jahutava efektiga tekke ja patju, mille vahel on hea jahe magada. Tark valik on ka kerge suletekk, mis ei aja nii palju higistama, nagu polüestertekid ja mis erinevalt sünteetikast hingavad.

Aga magada võib muidugi ka ilma tekita - asja ajab läbi ka naturaalsest materjalist tekikott või voodilina. Oluline on vältida sünteetilisi materjale ja segukangaid, mis sisaldavad sünteetikat.

Sama ka ööriiete kohta - kui armastad magada öösärgi, t-särgi või pidžaamaga, siis veendu, et need oleksid tehtud 100% naturaalsetest kiududest.