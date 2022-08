Kuidas vabaneda tülikatest äädikakärbestest?

On puuviljakärbseid, kes toituvad värsketest puuviljadest, aga ka neid, kes tiirlevad riknevate puuviljade ümber. Puuviljakärbeste eluiga on üldiselt lühike, kuid nad paljunevad imetlusväärse kiirusega. Munadest saavad vastsed ja vastsetest kärbsed vaid nädalaga. Seetõttu jääbki mulje, et nad ilmuvad eikusagilt. Samas ei tasu kärbsete olemasolust suurt numbrit teha, sest puuviljakärbsed on iseenesest ohutud ega kujuta meie tervisele mingisugust ohtu. Pigem on tegu esteetilise probleemiga, mille lahendamiseks leidub mitmeid häid nippe.

Ennetamine

Kärbsed ei teki koju niisama. Nad pääsevad elamisse, kui uksed-aknad on avatud. Kärbsed võivad elamisse saada ka siis, kui ostad liialt küpseid puuvilju. Kui rohelised puuviljad neid kohale ei meelita, siis näiteks üleküpsenud banaanid või tomatid ajavad nad hulluks. Kui ostad turult või poest küpseid puuvilju, võid juba enam-vähem kindel olla, et kärbsed saavad koos puuviljade-marjadega koju toodud. Äädikakärbsed võib muidugi tuppa tuua ka koduaiast. Aias on soovitav riknema hakanud kraami kaanega suletud kompostis hoida, sest mida rohkem on komposti ja avatud toidujäätmeid, seda rohkem tekib aeda ka äädikakärbseid ning seda paremad on tingimused nende paljunemiseks. Et toas tüütute tegelaste elu kibedaks teha, tasub samuti puuviljakausid kaanega või klaaskupliga katta.

Kuidas juba olemasolevatest kärbsetest vabaneda?

Kõige efektiivsem viis neist lahti saada on nende levikut ennetada. Kuid kui köögis on äädikakärbsete kolooniad juba võimust võtnud, siis on neist vabanemiseks võimalik osta kas kärbsepaber või seada üles paar lihtsat isetehtud lõksu:

Äädikalõks. Võta plastpudel. Lisa sinna 10-20% äädika ja vee lahus. Täida umbes 1/3 pudelist. Torgi pudeli keskele augud. Kärbseid meelitab äädika lõhn ligi. Nad ronivad aukudest sisse, jäädes pudelisse lõksu. Teine variant isetehtud pudelilõksuks on lõigata plastpudelilt kael maha ja panna tagurpidi sama äädika ja vee lahusega täidetud alumise pudeliosa peale.