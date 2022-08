Moodne vannituba ühendab avaruse funktsionaalsusega

Vaatame vannituppa

Kuidas vesi kokku koguda ja turvaliselt ning efektiivselt ära juhtida? Vannituba on üks kalleimaid ruume meie kodus ning selle kasutusmugavus kujuneb peamiselt arhitektuurse lahenduse ja disaini põhjal. Olulisel kohal on äsjamainitu juures aga ka see, mis seina taga või betooni sees – kommunikatsioonid ja tehniliste seadmete paigaldus.

Korterite puhul räägime enamasti vannitubadest. Eramuehituses kavandatakse lisaks vannitoale sageli väike koduspaa sauna ja erinevate lõõgastusaladega ning miks mitte ka basseini, suurema mullivanni või lausa mõlemaga.

Siinkohal on vee äravool oluline ehituslik detail ja sisekujunduselement, mille toimivuse ja lekkekindluse tähtsuses kahtlust ilmselt ei teki. Soovime ju kõik, et tulevane ehitis nii seest kui ka väljast veekahjustuste ja niiskuse eest kaitstud oleks ning et lõpptulemus ka hea välja näeks.

Mõeldes, kui palju on ajas muutunud vannitoa funktsioon, on päris selge, et äravoolulahenduste õige planeerimine on äärmiselt tähtis.

Kas renn või trapp?

Valik renniga äravoolu või traditsioonilise trapi vahel määrab lisaks ruumiplaneeringule ära ka põrandakonstruktsiooni ja selle kalded. See omakorda mõjutab keraamilise plaadi valikut ning paigutuse mustreid.

Duširenni saab paigaldada seina äärde või ükskõik kuhu mujale, andes põrandale vastavalt ühe- või kahepoolse kalde. See ongi duširenni üks peamisi erinevusi ja eeliseid. Trapp seevastu nõuab rohkem kaldeid ja keerukamat plaatide lõikamist ning kokku sobitamist. Rennid seevastu annavad võimaluse panna põrandale oluliselt suuremaid plaate.

Kõige traditsioonilisem äravoolulahendus ehk trapp täidab pelgalt vee kogumise funktsiooni ja enimmüüdavate trappide puhul ei peeta esteetilist poolt üleliia tähtsaks. Sellesse suhtumisse toob värskendust tootesari ACO Easyflow , kuhu kuuluvad kvaliteetse viimistlusega roostevabast terasest disainrestid ja plaaditavad trapikomplektid.