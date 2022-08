Mida tuleb teada muru väetamise kohta - millal ja kuidas?

Muruväetis on peamiselt mineraalidest koosnev lisatoit taimedele, mida müüakse enamjaolt graanulitena. Erinevatel aastaaegadel sobivad erinevad kompleks- ja tasakaalustatud väetised. Saadaval on lühiajalise mõjuga ja pikatoimelised väetised.

Väetise põhikomponendid on lämmastik, fosfor ja kaalium. Võimalusel tasub vältida odavaid väetisi, sest need sisaldavad palju lämmastikku. See tagab küll lühiajalise kiire tulemuse, kuid pikas perspektiivis ei ole liigne lämmastik murule hea. Väetisi leidub nii liivasele kui ka mullasemale tüübile. Kindlasti on veel soovitatav kasutada just käesolevale aastaajale mõeldud väetist - eraldi müüakse kevad-, suve- ja sügisväetisi ning kõik nad sisaldavad toitaineid erinevas mahus ja proportsioonis.

Milliseid aineid väetistes leidub?

Lämmastik võimendab taime kasvu, rohelist massi ja värvi. Lämmastik on eriti oluline kevadel taime varasel kasvuperioodil.

Fosfor on oluline, et taim juurduks ning see soodustab õite ja viljade kasvu. Tugeva muru sügavus peab olema vähemalt 15 cm.

Kaalium on oluline taimerakkudele ja vastutab suhkru moodustamise ning taime valmimise ja talveperioodiks valmisoleku eest. Kaalium parandab taime vastupidavust põuale, kuumusele, pakasele ja haigustele.

Väetised on üldjuhul tervisele ohutud. Kui tegemist on mõne spetsiaalse väetisega, tasub konsulteerida spetsialistiga, tagamaks lemmikloomade ja väikelaste ohutus. Tänapäeval on väetised kontrollitud ja välja töötatud nii, et murule saab minna juba põhimõtteliselt kohe pärast väetamist.

Väetis annab murule eluks vajalikud toitained. Õigesti väetatud muru on tervem, vastupidavam ilmastikule ja kahjuritele, talub hästi koormust ja näeb välja kaunim kui hooldamata muru.

Millal väetada?