Õhk, õhk-vesi või maasoojuspump - mis on parim valik ja mida eelistada?

Õhk-vesi soojuspump on parim lahendus eramu, korteri, korrusmaja, tootmishoone või kontori kütteseadmena. Pump koosneb sise- ja välisosast. Välisosa ammutab väljast soojusenergiat ja edastab selle siseosasse, kust see jagatakse maja soojusjaotussüsteemi. Selle pumba abil võib viia küttekulud väga madalale tasemele. Hinna poolest on õhk-vesi soojuspumbad kallimad kui õhksoojuspumbad. Kaubanduses leiab lahendused, mis jäävad 2000–10 000 euro vahele.

Näiteks natuke alla 2000 euro maksva soojuspumba soovitatav ruumi suurus jahutamisel on 20–110 m2 ja kütmisel 33–190 m2. See näitab toote funktsionaalsust ja seda, kui suure erinevusega ruumides saab see töötada. Seade on loodud töötamaks põhjamaade karmis kliimas ja töötab ka kuni -30 °C. Nii külmasid talvesid pole meil juba pikalt olnud, kuid ajalugu on näidanud, et Eestis võib väga külmaks minna.

Kuigi õhksoojuspumbal on ka jahutav funktsioon, siis peaks Eesti kliimat arvestades keskenduma rohkem sooja andvatele teguritele ja sellele, kui hästi seade kõige külmemal perioodil töötab. Oluline on vaadata seadme tootekirjeldust ja tutvuda sealse infoga.

Uue generatsiooni õhksoojuspumbad võimaldavad heades tingimustes ja õige mudeliga vähendada küttekulusid 66%. Iga järgmise põlvkonnaga muutuvad õhksoojuspumbad üha efektiivsemaks ja aitavad hästi ka talvisel ajal. Pumbal on ka jahutav funktsioon, seega kui suviste kuumade ajal on vaja toatemperatuuri vähendada, siis ei ole vaja lisaseadet osta. Hea õhksoojuspump kaitseb ka inimese tervist, sest koos õhufiltriga hoitakse elukeskkond viiruste- ja bakteritevaba.

Õhksoojuspumbad sobivad eelkõige toetama põhiküttesüsteemi ehk neile kellel on kodus ahi-, elektriküte või keskküttesüsteem jne. Kaubanduses on saadaval lahendused, mis ei ole väga kallid, aga aitavad säästa energiakuludelt ja toetada põhiküttesüsteemi. See hea investeering tasub ära lühikese ajaga. Hinnad jäävad 600–3000 euro vahele, seega leiavad kõik endale sobiva lahenduse. Hästi soojustatud hoone puhul võib tänapäevane õhksoojuspump sobida ka põhikütesüsteemiks.

Õhk-vesi soojuspumbad kasutavad sooja tootmiseks välisõhku salvestunud soojusenergiat, mille energiakandjaks siseruumis on vesi või antifriis. Võrreldes maasoojuspumbaga puudub õhk-vesi soojuspumbal maakollektor ja vaatamata kõrgele hinnale on õhk-vesi täislahendus soodsam kui maasoojuspumbal. Hinna kompenseerib ka asjaolu, et õhk-vesi pumba puhul on energiasääst suurem kui õhksoojuspumbal ja õhk-vesi on odavam kui maaküte. See eest on maaküttesüsteemil pikem eluiga.

Kui väljas on väga külmad ilmad, siis õhk-vesi pumba puhul peab arvestama teatud asjaoludega. Kuna soojuspump ammutab energiat välisõhust, siis süsteemi tõhusus sõltub välistemperatuurist. Väga külmade ilmadega kasutab pump lisasoojendit, seega ei ole muret, et kodus sooja vett pole. Teine probleem tekib siis, kui toimub voolukatkestus. Enamikel pumpadel on sise- ja välisosa vahel kasutusel gaas, kuid on ka neid, kus gaasilahendus on seadme sees ning sise- ja välisosa vahel liigub vesi või antifriis. Kui valida vesi-vesi lahendus ja tekib voolukatkestus, siis võib tekkida vee külmumise oht.

Maasoojuspump

Maasoojuspumbal on õhk ja õhk-vesi pumpade ees mitmeid eeliseid. Üks suurimaid on asjaolu, et pump ammutab pinnasesse salvestunud päikeseenergiat ega sõltu välistemperatuurist. Suvel ja teistel soojadel perioodidel koguneb soojusenergia, mida jahedate ilmade saabudes saab pumba abil kodu kütmiseks kasutada. Soojusallikana kasutatakse pinnase ülemisi kihte või lähedal asuvat veekogu. Need tunduvad ebatraditsioonilised soojusallikad, kuid tehnoloogia abil on võimalik need inimese kasuks tööle panna.

Maapinda salvestunud energia ammutatakse pinnasesse paigaldatud torustiku ehk maakollektori abil. Maakollektori paigaldamiseks peab olema piisavalt suur ala.